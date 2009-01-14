Требуется вставить большой кусок текста на страницу, но т.к как он большой он будет мешать сайту, изначально под него не строили структуру. Появилась мысла сделать развернутый список при нажатии на кнопку, но в яву нельзя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
СРОЧНО ... убрать с сайта вирус вроде троян ....
немогу найти его в коде ....
мазила ругаеться - гуг тоже...
Icq- 306082
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