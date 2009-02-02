Потестировать импорт данных из веб-приложения

Имеется web-приложение (open source) - Anuko Time Tracker - http://www.anuko.com

Фактически это PHP код, который работает с базой MySQL. В нем недавно были исправлены кое-какие мелочи, а именно:

1) Экспорт-импорт данных для команд в целом - данные с апострофами и кавычками должны экспортироваться нормально теперь.

2) Исправлены мелкие баги в области привязки сотрудников к проектам.

ИМЕННО ЭТО и надо потестировать, НАЙТИ проблемы и чётко описать их. Другими словами, найти дефекты в импорте-экспорте данных, а также связанные с привязкой людей к проектам. Другие области приложения трогать не надо.

Cистема для тестирования тут: http://test.wrconsulting.com

Для импорта данных можно создать команду на http://timetracker.wrconsulting.com - но просьба к этой системе относиться деликатно, это рабочий сервер.

Если что-то непонятно расписано - спрашивайте.

Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо!

ВНИМАНИЕ! Лучшим индикатором для выбора исполнителя будет являться какая-то уже найденная вами проблема. Они там есть. Кое-про какие мы знаем.