Найти баг в вёрстке (IE7)

Тема. Сайты на вордпрессе. Один на SLAED CMS, при этом, очевидно, взломан, нужно найти и устранить ошибку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обнаружен баг на сайте: http://projects.unicomdesign.ru/edinorog/
Проявляется только в IE7 - рвёт страницу посередине, оставляя огромную дыру.
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