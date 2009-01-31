Найти баг в вёрстке (IE7)

Тестирование сайтовЗавершен4 заявки271 просмотр
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Обнаружен баг на сайте: http://projects.unicomdesign.ru/edinorog/

Проявляется только в IE7 - рвёт страницу посередине, оставляя огромную дыру.

15 лет назад
Unicom
42 годаБолгария
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
Elly_
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Очень помоглa в решении проблемки с ошибкой в вёрстке под IE7 Огромное спасибо!
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