Потестить форум и остальной функционал.

Тестирование сайтовЗавершен7 заявок253 просмотра
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Нужно потестить форум и статейник. www.i2107.ru/forum/ (По а\м ваз 2107)

Зарегится, заполнить инфу "о себе", добавить статью (можно левую или от фоноря), создать пару тем на форуме, ответить в существующие. Желательно под разными браузерами.

ошибки отписать: место, что именно,

Желательно кто про классику ваза знает не по наслышке ))

ваши предложения по цене.

писать только сюда.

15 лет назад
seychas
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Serega20
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$4
1 день
Протестировал даже не бета, а гамма версию форума ) увидел то, что не видит "замыленый глаз" того кто делает )) в общем спасибо ;)
Доволен заказчиком на 100%. Приятный в общении, поставил четкое задание, все вовремя оплатил.
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