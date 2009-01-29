Потестить форум и остальной функционал.

Нужно потестить форум и статейник. www.i2107.ru/forum/ (По а\м ваз 2107)

Зарегится, заполнить инфу "о себе", добавить статью (можно левую или от фоноря), создать пару тем на форуме, ответить в существующие. Желательно под разными браузерами.

ошибки отписать: место, что именно,

Желательно кто про классику ваза знает не по наслышке ))

ваши предложения по цене.

писать только сюда.