Проверка сайта на безопастность

Тестирование сайтовЗакрыт9 заявок211 просмотров
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Нужно проверить несколько сайтов на безопастность, возможности взлома и указание методов устранение дыр. Сайты рабочие, проверять надо так что бы не испортить ничего.

15 лет назад
htz
48 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
год назад