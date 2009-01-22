Нужно протестироваь сайт

Нужно проверить несколько сайтов на безопастность, возможности взлома и указание методов устранение дыр. Сайты рабочие, проверять надо так что бы не испортить ничего.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект почти готов, нужно тестирование.
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