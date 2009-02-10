Заполнение демо-скрипта

Доброго дня.

Суть задачи следующая. Имеется много написанных нами скриптов. Хотим их сделать в качестве демо версий. На данный момент они не заполнены информацией. Т.е. магазины демо-товарами, биржи демо-портфолио и т.п. Всего порядка 10 скриптов.

Сами по себе админки ясны и понятны. Поэтому с понятием "как работает система и куда кликать чтобы добавить" проблем не будет. Если будут - объясним.

Ваша задача - заполнить контентом. Называйте сумму за 1 позицию (или иначе, как Вам удобней).

Предпочтение - более нмзкой цене (с учетом качества)

Просьба, в личку и асю не писать. Просто не читаю.

Спасибо за внимание.