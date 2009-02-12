Заполнить каталог сайта (3 действия на позицию)

Итак мне нужен ответственный сотрудник, который до утра заполнит каталог сайта 1500 позиций. Требования к кандидату целеустремлённость, хотя бы один положительный отзыв, возможность проработать все 1500 позиций до утра (3-4 часа по моим прогнозам).

Что необходимо сделать, пишу пошагово, чтобы вы понимали, что да как:

1. Заходите в каталог, нажимаете создать

2. Пишите название вида "Профиль №" копируете это название во второе поле.

3. Указываете 2 ссылки на фотки к профилю.

4. Сохранить.

В ICQ не стучать. Пишите тут.