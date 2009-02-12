Заполнить каталог сайта (3 действия на позицию)

$50
Наполнение сайтовЗавершен7 заявок363 просмотра
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Итак мне нужен ответственный сотрудник, который до утра заполнит каталог сайта 1500 позиций. Требования к кандидату целеустремлённость, хотя бы один положительный отзыв, возможность проработать все 1500 позиций до утра (3-4 часа по моим прогнозам).

Что необходимо сделать, пишу пошагово, чтобы вы понимали, что да как:

1. Заходите в каталог, нажимаете создать

2. Пишите название вида "Профиль №" копируете это название во второе поле.

3. Указываете 2 ссылки на фотки к профилю.

4. Сохранить.

В ICQ не стучать. Пишите тут.

15 лет назад
Proffdesign
Александр 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Charisma
Дарина 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
Дарья молодец. Мне с многими приходилось работать на этом сервисе, но такой стойкости и упорности я не видел. Человек сидел около суток над проектом, к примеру ребята которые делали аналогичную работу для меня ранее просто "сваливали" после полуночи. Ну а Дарья просто молодец. Рад, что наше сотрудничество оказалось для меня столь плодотворным. О проекте: все 1600 позиций каталога были заполнены на отлично.
Спасибо большое, что не побоялись доверить проект новичку, каким я и являюсь. С Вами приятно работать: четко поставлены задачи, постоянный контроль, нет проблем с оплатой. Дай Бог таких заказчиков, как Вы!
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