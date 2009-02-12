Забить доску объявлений категориями

Есть сайты: www.vileika.mebel.by и www.molodechno.mebel.by Задача: На каждом сайте есть каталог продукции, который делится на разделы "Мягкая мебель", "Пушистая" и.т.д. Что мне нужно: Нужны все фотографии от-туда, работа не пыльная, подойдет для тех, кому мало отзывов. Фотографии должны быть разложены так: Папка ...