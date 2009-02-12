Забить доску объявлений категориями

$25
Наполнение сайтовЗавершен18 заявок328 просмотров
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Есть доска http://spbcomplect.ru/

Нужно оттуда поудалять текущие категории и подобавлять на тему компьютеров и комплектующих, примеры:

http://vint.com.ua/

http://www.pc-kiev.com/

http://freemarket.kiev.ua/comp/

Вся работа через админку в браузере

15 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ferdinant
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
$5
1 день
Работу сделал на 20 баллов! Столько категорий сделано - намного больше что я ожидал и все в тему!
Спасибо. Роботу выполнил я максимально качествено! Что было отмено хорошим отзывом и примией тойже сумой. В итоге я получил в двое больше чем договаривались! Рекомендую всем.
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