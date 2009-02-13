Обновить новости на флеш сайте

Наполнение сайтовЗавершен8 заявок221 просмотр
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Обновить новости на флеш сайте

http://galianos.kz/main.html

Доступ через фтп панель. Есть исходник сайта.

2 новости в приложении

15 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
nastyusha2007
Olga 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
20 отзывов
15 лет назад
$2
1 день
Отличная работа, информация на сайте обновлена, спасибо
Очень приятный заказчик. Правильное постановление задачи, консультации во время работы, и своевременная оплата. Только положительные эмоции от работы с ним.
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