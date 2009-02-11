Наполнение форума

Я вам даю модели авто. Вы находите к ним мануалы и собираете ссылки в текстовый документ. Все это дело должно выглядеть примерно так: Название: - Руководство по ремонту и обслуживанию "марка авто и год выпуска" Ссылка: - Ссылка ...
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