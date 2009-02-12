Omoshiroi

Дмитрий Omoshiroi

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

DesD
30 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов
$5
10 баллов
16 лет назад
Шапка
Очень хороший работодатель... Все обьяснил, был онлайн.. Всем советую.
Сделал быстро и качественно. Всем советую
Ответный отзыв
msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
$50
10 баллов
16 лет назад
Логотип
Хороший заказчик. Я выполнил, он перевел. Все быстро и без заморочек.
Быстро красиво качественно
Ответный отзыв