Поменять дизайн на форуме IPB 434526675 все остальное обговорим в асе.
- Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт16 лет назад
Перенести форум на поддомен. 434526675Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужна шапка для сайтаДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужен простой баннер 88на31Баннеры9 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищу партнера на SEO форум. Все требования и о з/п договоримся в асе. Оставляйте тут ваши аськи.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужны постеры на форум минимум до выплаты - 250 постов символы в постах - от 175 цена за пост -0,03$ тематика SEO http://help-seo.ruНаполнение сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Мод на IPB 2.3.6 мод репутации. нужно доработать его. тоесть в данный момент он непашет - надо сделать обратноеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Привлечь целевых посетителей на форум http://help-seo.ruПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад
Установить мод репутации на IPB 2.3.6Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Сменить лого под градиент форума http://help-seo.ru в ЛС остальные подробностиЛоготипы и Знаки76 заявокЗакрыт16 лет назад
Поставить 2 мода на IPB 2,3,6Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
Имеется форум на IPB 2.3.6 нужен для него дизайн вобщем на тематику SEO не оч сложный. о вознагрождении - в асю 434526675Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
Вобщем делаем он-лайн журнал. Требуются: 1 программист (php) + верстальщик 4-5 редакторов (копирайтеры и т.д.) про оплату в ЛС (но на много не расчитывать) Журнал про Интернет. ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт16 лет назад
Нарисовать шапку для портала. Не очень сложную.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Установить данный скрипт на хостинг.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Перерисовать небольшой логотипЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Имеется двиг сайта нужно внести некоторые изменения косметическиеHTML-верстканет заявокЗакрыт16 лет назад
Нарисовать 2 простых баннера 468на60 и вариация 240 на 400Баннеры80 заявокЗакрыт16 лет назад
Вобщем есть форум на CMS движке Kasseler надо все посты и всех пользователей перенести на IPB 1.3Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт16 лет назад
Продвинуть сайт точнее форум http://darkcosmos.ru в топ10 яндекса по НЧ и ВЧ НЧ и ВЧ составляете вы. пишите ценыПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад