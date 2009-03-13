Информация о русскоязычных СМИ

От сотрудничества с Андреем остались только положительные впечатления! Андрей - это тот тип Заказчика, который не только даст конкретное ТЗ , но и проявит максимум внимания, в ходе его реализации. Порядочный, внимательный, оплачивающий работу в полном объеме...думаю это не все качества которые я узнала в ходе выполнения задания. Надеюсь на продолжение сотрудничества! 10+