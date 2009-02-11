Наполнение сайта

Правила просты.

Сайт - libroweb.ru

Смотрите категории, по которым у вас есть книги.

Процесс заливки - написать название, обзор - книга, выбрать категорию. Дело 3х секунд.

За 10 качественно залитых книг в одну категорию - 10 WMR

если согласны

Вы пишите количество книг (кратно 10) и категории, по которым готовы отправить.

Потом я пишу вам в ЛС как пройти в админку, вы заливаете первый десяток, пишите кошель - получаете деньги. И продолжаем.