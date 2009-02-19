Заполнение каталога продукци

Нужно заполнять интернет-магазин товарами, описание\название и другие поля копипаст, добавление картинки через админку. Пишите цену за 1 позицию и сколько сможете делать в день, все чем нужно заполнять, текст\картинки предоставляется. Движок PhpShop. p.s. В личку\аську НЕ(!) ...