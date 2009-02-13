Наполнение инет-магазина

Правила просты. Сайт - libroweb.ru Смотрите категории, по которым у вас есть книги. Процесс заливки - написать название, обзор - книга, выбрать категорию. Дело 3х секунд. За 10 качественно залитых книг в одну категорию - 10 WMR если согласны Вы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
5 руб. позиция, оплата сразу же по факту. начать надо сегодня Админка джумла.
- Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходимо заполнить каталог продукции для сайта. Текст + фото. Материалы все на сервере. КМС - TypoLight. ~80 страниц. Требования: Возможность скачать за короткое время 800 мб. Самообучаемость работе с новой КМС. Photoshop Возможность начать работу сразу Добросовестный подход к работеЗавершен15 лет назад
- $100
Требуется человечек для наполнения интернет-каталога. Надо искать интересные сайты и проекты в сети и самостоятельно составлять к ним описание; также надо будет искать адекватные ссылки и описание на музыкальные альбомы и, возможно, заниматься какой-то еще ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт15 лет назад
Здраствуйте! Необходимо немного наполнить форум сообщениями на банковскую тематику (кредиты, депозиты,кризис, финансы, банки). Украина. Сообщение не менее 150 знаков толковые и по теме оплачиваются (4 цента). Оплата по требованию. Надо всего 100 сообщений ...... Желательно люди с Украины.... Все предложения будут ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад
Разместить контент одного сайта на другом. 5000 страниц.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужны постеры на форум, в каждом посте обязательное размещение ссылки на сайт. Все предложения сюда. В личку не писать.Закрыт15 лет назад
Нужно наполнить сайт полезной информацией Вот сайт: http://webeducation.kz/ Вот его рубрики: * Дизайн сайтов * Управление проектом * Управление (CMS) * Верстка сайта * Веб-программирование * Поисковые системы * Контекстная реклама * Продажа ссылок * Seo-копирайтинг * SMO * Менеджмент проектов * Реклама в Интернет * Продвижение сайтов * Создание сайтов Нужно ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно заполнять интернет-магазин товарами, описание\название и другие поля копипаст, добавление картинки через админку. Пишите цену за 1 позицию и сколько сможете делать в день, все чем нужно заполнять, текст\картинки предоставляется. Движок PhpShop. p.s. В личку\аську НЕ(!) ...Наполнение сайтов37 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо произвести копирования каталога интернет магазина, для магазина с движком ShopCMS Около 13000 наименований Интересует только предложения с использованием персеров и других средств программного копирования. Уже эта работа проводилась, вот необходимо повторно всё это сделать.Закрыт15 лет назад
Необходимо заполнить ХМЛ файл. Исходные данные: 1-11 номера журнала за 2008 год. http://www.opticjourn.ru/numbers.html?show=numbers Пример заполненного файла для 12 номера - тут: http://www.opticjourn.ru/opticjourn_ru.xml или http://www.opticjourn.ru/opticjourn_ru.zip Все вопросы в асю: 367-398-629Завершен15 лет назад