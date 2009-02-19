Обновление каталога

Наполнение сайтовЗавершен11 заявок246 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 123 фирмы в каталоге. необходимо:

1)Зайти на адрес каждой.

2)Проверить их контактные данные, если необходимо то поправить.

3)Заполнить их услуги(проставить checkbox-ы) в зависимости от написаного на сайте

Выслушаю Ваши предложения

15 лет назад
WebgidStudio
Артем 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vik-freelance
Плужников 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
66 отзывов(-3)
15 лет назад
$20
2 дня
Все четко и быстро.
Хороший заказчик, оплата своевременная.
  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта

    $50

    Правила просты. Сайт - libroweb.ru Смотрите категории, по которым у вас есть книги. Процесс заливки - написать название, обзор - книга, выбрать категорию. Дело 3х секунд. За 10 качественно залитых книг в одну категорию - 10 WMR если согласны Вы ...

    Наполнение сайтов31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение контентом форума

    Работа будет интересна начинающим фрилансерам. Тема форума - реальные отзывы о работодателях. Каждый пост 2-3 абзаца по 2-3 предложения. Ответы в личку, или на почту.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Заполнение каталога продукци

    Необходимо заполнить каталог продукции для сайта. Текст + фото. Материалы все на сервере. КМС - TypoLight. ~80 страниц. Требования: Возможность скачать за короткое время 800 мб. Самообучаемость работе с новой КМС. Photoshop Возможность начать работу сразу Добросовестный подход к работе

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение интернет-каталога

    $100

    Требуется человечек для наполнения интернет-каталога. Надо искать интересные сайты и проекты в сети и самостоятельно составлять к ним описание; также надо будет искать адекватные ссылки и описание на музыкальные альбомы и, возможно, заниматься какой-то еще ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение банковского форума

    Здраствуйте! Необходимо немного наполнить форум сообщениями на банковскую тематику (кредиты, депозиты,кризис, финансы, банки). Украина. Сообщение не менее 150 знаков толковые и по теме оплачиваются (4 цента). Оплата по требованию. Надо всего 100 сообщений ...... Желательно люди с Украины.... Все предложения будут ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форумов

    $50

    Нужны постеры на форум, в каждом посте обязательное размещение ссылки на сайт. Все предложения сюда. В личку не писать.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно наполнить сайт полезной информацией

    Нужно наполнить сайт полезной информацией Вот сайт: http://webeducation.kz/ Вот его рубрики: * Дизайн сайтов * Управление проектом * Управление (CMS) * Верстка сайта * Веб-программирование * Поисковые системы * Контекстная реклама * Продажа ссылок * Seo-копирайтинг * SMO * Менеджмент проектов * Реклама в Интернет * Продвижение сайтов * Создание сайтов Нужно ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заполнение интернет-магазина товарами

    Нужно заполнять интернет-магазин товарами, описание\название и другие поля копипаст, добавление картинки через админку. Пишите цену за 1 позицию и сколько сможете делать в день, все чем нужно заполнять, текст\картинки предоставляется. Движок PhpShop. p.s. В личку\аську НЕ(!) ...

    Наполнение сайтов37 заявок
    Закрыт
    15 лет назад