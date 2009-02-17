Наполнение форумов общей тематики

Всем доброго дня!

Необходим человек или несколько для опубликования постов на форуме общей тематики.

От вас необходимо зарегистрироваться и единовременно пробежаться по темам форума, один пост - минимум одно-два развернутых предложения. Тематика общая, идет общение на различные темы, от вас потребуется ни много ни мало - всего лишь высказать свою точку зрения. Далее - адресовать вопрос форумчанам для дальнейшей беседы. Главное требование - грамотность.

Уверенный пользователь интернета проделает работу за полчаса.

Возможно, предложение заинтересует новичков, т.к. работа несложная и цена должна быть соответствующая. Оплата - Вебмани, а также актуальный (мое впечатление о сотрудничестве с вами) отзыв о вашей работе.

*** уважаемые фрилансеры, форум некоммерческий, нет ни одной рекламы ))), поэтому предлагаю до 2х центов за сообщение в два предложения (ваш ответ или мнение и вопрос пользователям). Я ценю опыт профессионалов, но тут задание может выполнить абсолютно любой. Кто согласен - оставляйте здесь предложение и напишите в личку. Сегодня можем и завершить проект. Проект актуален до 24.00 по МСК.