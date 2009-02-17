Создание, продвижение Web-сайтов. разработка CD-презентаций ...

Мы делаем то, что у нас лучше всего получается.

ТО, что может приносить и приносит деньги.

ТО, без чего компании сложно развиваться.

Мы делаем сайты и другие замечательные вещи.

Повторять в век постмодернизма одно и тоже:

мы самые быстрые, самые креативные, самые

внимательные - смысла не имеет.

Посмотрите наши работы, позвоните нашим

клиентам и сделайте выбор.

Считать себя лучшими мы не будем, иначе, как

только это произойдет, нам некуда будет расти.

Поэтому мы просто профессионалы, любящие

свою работу, об остальном скажет результат.

Сейчас профессионалов, оригиналов, маргиналов

в нашей компании работает более 20 человек. Все они

разные, но главное - они делают то, что помогает

миру развиваться, а бизнесу продавать.