Создание, продвижение Web-сайтов. разработка CD-презентаций ...
Мы делаем то, что у нас лучше всего получается.
ТО, что может приносить и приносит деньги.
ТО, без чего компании сложно развиваться.
Мы делаем сайты и другие замечательные вещи.
Повторять в век постмодернизма одно и тоже:
мы самые быстрые, самые креативные, самые
внимательные - смысла не имеет.
Посмотрите наши работы, позвоните нашим
клиентам и сделайте выбор.
Считать себя лучшими мы не будем, иначе, как
только это произойдет, нам некуда будет расти.
Поэтому мы просто профессионалы, любящие
свою работу, об остальном скажет результат.
Сейчас профессионалов, оригиналов, маргиналов
в нашей компании работает более 20 человек. Все они
разные, но главное - они делают то, что помогает
миру развиваться, а бизнесу продавать.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
16 лет назад
Алиса Черенкова зарекомендовала себя как ответственный фрилансер, который достойно исполняет взятые на себя обязательства. Качественно и, главное, в оговоренный срок. Большое спасибо за Вашу работу! Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
О заказчике, Июльская Ольга (24july) сложилось толко положительные впечатление. Задачу ствавит четко и грамонто, оплата своевременная. Отвечает на дополнительные вопросы. И вообще, своим общением располагает к себе. Поэтому, кто захочет паработать не пожалеет.
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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Веб-программирование
нет отзывов
от $300
от 7 дней
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Поисковые системы (SEO)
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от $100
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 7 дней
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