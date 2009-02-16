5 психологических тестов

В общем, необходимо 6 психологических тестов.

Вопрос - указание количества баллов за тот, или иной ответ.

Тесты следующие:

http://go-test.ru - IQ, дата смерти, Эксперт похудения, Кем ты был в прошлой жизни.

http://best-woman.ru/tests/15/ - Любовный тест

За тест плачу 100 рублей.

Кто найдет или у кого есть - пишите в личку и отписывайтесь здесь.