Наполнение социалок готовым контентом

$50
Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки311 просмотров
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Есть социалка и есть готовый контент (html файлы)

Нужно разбивать содержимое на посты и отправлять в социалку с разных аккаунтов

Чтоб я Выбрал Вас исполнителем, укажите в заявке сумму и сроки

15 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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