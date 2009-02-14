Наполнение блогов, форумов

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок270 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен грамотный постер. Раскручивается развлекательный портал www.ukati.ru

От вас:

1. Живое общение на тематических форумах, блогах, в живом журнале (строго не спам - ответы осмысленные, в тему)

2. Активная ссылка на сайт

3. Отчет

Условия: 1 пост - 0,01 $

Оплата по WebMoney.

для связи - ICQ 249ноль827ноль1

15 лет назад
bizzzare84
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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