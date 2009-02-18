Cобрать базу сайтов

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Необходимо собрать базу сайтов по определенной теме, занести в Exel файл с комментариями.

Смысл работы такой есть определенная тема из жизни людей например спорт.

Вам необходимо найти сайты где люди общаются на эти темы, читают новости, авторские блоги. и.д.

Темы могут быть разные "спорт" тема большая, нам нужно более мелкие например футбол.

Нужно выявить и внести в список все ресурсы рунета которые пользуются популярностью у людей в этом направлении.

База должна в себя включать построчно:

1. Урл сайта

2. Его направленность (информационный ресурс, форум, блог, доска обьявлений)

3. Примерное кол-во посетителей в день и месяц (по счетчику или алексе)

4. Возможность оставить активную ссылку. (камент к новостям или к блогу, пост на форуме, разрешена ли ссылка в подписи и т.д.)

5. Есть ли группа на сайте "в контакте" если есть то ссылка на неё.

Необходимо понимать что нужны не все подряд сайты на которых написано слово футбол, это не значит что он новостной, нужен реальных сайтов по теме где общаются люди и которые посещают эти сайты для получения информации.

Исследовать нужно не больше 50 первых сайтов в выдаче 3 поисковиков Гугл, Яша , Рама.

по нескольким заданным запросам на эту тему.

Примера файла нет его нужно составить самому по этим 5 пунктам и заполнять каждую колонку для сайта.

Пишите вашу цену за такую базу, желательно за один сайт в ней.

например один сайт 10 центов база 100-200 сайтов за день сделаю.

П.С. все темы пока спортивные.

15 лет назад
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
CopyMaster
Гость 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$16
1 день
Работа сделана на отлично, точно в срок и так как я хотел. Человек старался и сделал всё точно по заданию, но при этом творчески подошла к оформлению, что только радует. Всем рекомендую, профессионал!!!
Жаль, что максимальная оценка 10 баллов. Я бы поставила 100! Золотой заказчик и просто замечательный человек!!! Четкая постановка задачи, гибкий подход. Работать с Егором - одно удовольствие. Буду рада дальнейшему сотрдничеству:) Можно смело браться за работу без предоплаты! Очень рекомендую!!!
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