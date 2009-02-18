Cобрать базу сайтов

Необходимо собрать базу сайтов по определенной теме, занести в Exel файл с комментариями.

Смысл работы такой есть определенная тема из жизни людей например спорт.

Вам необходимо найти сайты где люди общаются на эти темы, читают новости, авторские блоги. и.д.

Темы могут быть разные "спорт" тема большая, нам нужно более мелкие например футбол.

Нужно выявить и внести в список все ресурсы рунета которые пользуются популярностью у людей в этом направлении.

База должна в себя включать построчно:

1. Урл сайта

2. Его направленность (информационный ресурс, форум, блог, доска обьявлений)

3. Примерное кол-во посетителей в день и месяц (по счетчику или алексе)

4. Возможность оставить активную ссылку. (камент к новостям или к блогу, пост на форуме, разрешена ли ссылка в подписи и т.д.)

5. Есть ли группа на сайте "в контакте" если есть то ссылка на неё.

Необходимо понимать что нужны не все подряд сайты на которых написано слово футбол, это не значит что он новостной, нужен реальных сайтов по теме где общаются люди и которые посещают эти сайты для получения информации.

Исследовать нужно не больше 50 первых сайтов в выдаче 3 поисковиков Гугл, Яша , Рама.

по нескольким заданным запросам на эту тему.

Примера файла нет его нужно составить самому по этим 5 пунктам и заполнять каждую колонку для сайта.

Пишите вашу цену за такую базу, желательно за один сайт в ней.

например один сайт 10 центов база 100-200 сайтов за день сделаю.

П.С. все темы пока спортивные.