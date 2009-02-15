Наполнить сайт информацией.

Есть старый сайт, с него надо копи пастом, перенести информацию на новую версию сайта.

Новая версия сайта на движке ДЛЕ.

Нужен человек, знакомый с этим движком, который в рабочее часы и вечером может делать работу, ну и так же кто в онлайне много.

ОПЛАТА ЯНДЕКС ДЕНЬНАМИ 1000Р.

Сроки 3 дня.