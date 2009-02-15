Наполнить сайт информацией.

Нужно создать каталог солнцезащитных очков для интернет магазина. Маленькая фото 125х125. Большая 500х500 или 400х400. Количество до 3000 штук.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть старый сайт, с него надо копи пастом, перенести информацию на новую версию сайта.
Новая версия сайта на движке ДЛЕ.
Нужен человек, знакомый с этим движком, который в рабочее часы и вечером может делать работу, ну и так же кто в онлайне много.
ОПЛАТА ЯНДЕКС ДЕНЬНАМИ 1000Р.
Сроки 3 дня.
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