Наполнить сайт информацией.

Наполнение сайтовЗакрыт19 заявок421 просмотр
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Есть старый сайт, с него надо копи пастом, перенести информацию на новую версию сайта.

Новая версия сайта на движке ДЛЕ.

Нужен человек, знакомый с этим движком, который в рабочее часы и вечером может делать работу, ну и так же кто в онлайне много.

ОПЛАТА ЯНДЕКС ДЕНЬНАМИ 1000Р.

Сроки 3 дня.

15 лет назад
sergeymsk
Сергей 
33 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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