База очков для интернет-магазина

Наполнение сайтовЗакрыт13 заявок270 просмотров
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Нужно создать каталог солнцезащитных очков для интернет магазина.

Маленькая фото 125х125.

Большая 500х500 или 400х400.

Количество до 3000 штук.

15 лет назад
optika
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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