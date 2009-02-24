Нужно выполнить комплексный проект под шоп-скрипт. А именно: верстку по уже готовому шаблону. Верстку нужно делать: главной страницы, корзины, личного кабинета, процесса оформления заказа и т.д. Желательно знание Ajax. Также нужны некоторые ...
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно, чтобы сайт интернет магазина на shop-script проходил валидацию на http://validator.w3.org/ и подкорректировать верстку, т.к. есть некоторые недочеты.HTML-верстка10 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. интересует продвижение украинского интернет магазина по торговле косметикой, парфюмерией. В первую очередь интересует гугл, но яша конечно тоже нужен.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужно доделать в существующем дизайне для шоп-скрипт, чтобы выводились свойства товара, которые бы включались в заказ. Т.е. так как оно есть в стандартной версии.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно создать каталог солнцезащитных очков для интернет магазина. Маленькая фото 125х125. Большая 500х500 или 400х400. Количество до 3000 штук.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
16 лет назад
Приятно работать
Ответный отзыв
Ребята знают шоп-скрипт как свои пять пальцев. Все сделали в течение 30 минут. Очень быстро и очень качественно. Короче кому надо для шоп-скрипта доделки, лучше ребят пока не нашел.