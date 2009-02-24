optika

Оптик Oптик optika

 
62 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Проект под shop-script

    Нужно выполнить комплексный проект под шоп-скрипт. А именно: верстку по уже готовому шаблону. Верстку нужно делать: главной страницы, корзины, личного кабинета, процесса оформления заказа и т.д. Желательно знание Ajax. Также нужны некоторые ...

    AJAX
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Свойства для товаров в shop-script

    Нужно доделать в существующем дизайне для шоп-скрипт, чтобы выводились свойства товара, которые бы включались в заказ. Т.е. так как оно есть в стандартной версии.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

astronyx
Михаил 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Свойства для товаров в shop-script
Приятно работать
Ребята знают шоп-скрипт как свои пять пальцев. Все сделали в течение 30 минут. Очень быстро и очень качественно. Короче кому надо для шоп-скрипта доделки, лучше ребят пока не нашел.
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