Статьи для сайта на тему здоровья

Наполнение сайтовЗавершен87 заявок1502 просмотра
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Необходим рерайт статей на тему здорового образа жизни: на основе zdorovie.dljavseh.ru.

Сайт запускается через 2 недели.

Необходимо как минимум по 5 материалов для каждой из рублик, всего их 11.

Список рублик:

здоровое питание

ароматерапия

здоровье женщины

фитотерапия

лечебный массаж

здоровье и секс

психологическое здоровье

народная медецина

физическое здоровье

здоровье мужчины

вред здоровью

итого получаем 11*5=55

тоесть в итоге нужно 65 материалов.

Материалы должны быть написаны у учетом SEO.

Также просьба указавать цену за комплексный подход ко всему проекту а не исходя из колличеста символом в каждой статье.

Свои предложения публикуйте в рамках проекта! (скрыты)

15 лет назад
rkinfo
Роман 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
happy-art
Татьяна 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$160
70 дней
Был обрадован сроками выполнения работы плюс Татьяна пошла мне на встречу и выполнила работы в более рание сроки чем были оговоренны ранее, плюс обрадовало качество выполнения работ, за что собственно отдельное спасибо.
Уже не первый раз сотрудничаю с Романом. Оплата, как и прежде, произведена в полном объеме.
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