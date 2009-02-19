Описание разделов сайта

Наполнение сайтовЗавершен19 заявок468 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать статью с вводным текстом о сайте (по аналогии zdorovie.dljavseh.ru), далее:

* описание к 13 разделам сайта (на 200 символов)

здоровое питание

ароматерапия

здоровье женщины

фитотерапия

лечебный массаж

здоровье и секс

психологическое здоровье

народная медецина

физическое здоровье

здоровье мужчины

вред здоровью

лечебный массаж

народная медецина

все заявки расматриваются только в рамках проекта, в личку просьба не писать.

Ваши предложения от других пользователей скрыты.

Также обязательно пишите стоимость из расчета за всю работу, а не за количество символов!

15 лет назад
rkinfo
Роман 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
happy-art
Татьяна 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$20
2 дня
Все четко и в срок. Описания очень понравились, все как надо, то что и требовалось. Правки также вносить не пришлось, за квалифицированную работу благодарен. С учетом договоренностей работа обошлась в 575 рублей.
Своевременная оплата в полном объеме, приятное общение. Рекомендую как честного заказчика.
  • Похожие заказы

  • Cобрать базу сайтов

    Необходимо собрать базу сайтов по определенной теме, занести в Exel файл с комментариями. Смысл работы такой есть определенная тема из жизни людей например спорт. Вам необходимо найти сайты где люди общаются на эти темы, читают новости, авторские ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнить сайт информацией.

    Есть старый сайт, с него надо копи пастом, перенести информацию на новую версию сайта. Новая версия сайта на движке ДЛЕ. Нужен человек, знакомый с этим движком, который в рабочее часы и вечером может делать работу, ну ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение блогов, форумов

    Нужен грамотный постер. Раскручивается развлекательный портал www.ukati.ru От вас: 1. Живое общение на тематических форумах, блогах, в живом журнале (строго не спам - ответы осмысленные, в тему) 2. Активная ссылка на сайт 3. Отчет Условия: 1 пост - ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевести страницы сайта со статики в динамику

    $25

    Есть сайт на html файлах, порядка 130 страница Ваша задача - выкачать эти страницы через teleport или как угодно, потом я поставлю блог и Вы создадите в нем категории и заполните его теми же статьями Работа очень ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • 5 психологических тестов

    $20

    В общем, необходимо 6 психологических тестов. Вопрос - указание количества баллов за тот, или иной ответ. Тесты следующие: http://go-test.ru - IQ, дата смерти, Эксперт похудения, Кем ты был в прошлой жизни. http://best-woman.ru/tests/15/ - Любовный тест За тест плачу 100 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад