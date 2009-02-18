Наполнение блога картинками

У меня есть архив с классическими работами известных художников

Надо их постить на блог, классифицируя, давая теги и писать свое видине этой картины - искрометное и необычное

Примеры можно видеть на http://onework.ru/ - это и есть тот сайт

Каждый пост надо ставить в следующий день (shcedule)

Прошу указывать стоимость за 100 постов и время работы