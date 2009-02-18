Наполнять социальную сеть

Необходим рерайт статей на тему здорового образа жизни: на основе zdorovie.dljavseh.ru. Сайт запускается через 2 недели. Необходимо как минимум по 5 материалов для каждой из рублик, всего их 11. Список рублик: здоровое питание ароматерапия здоровье женщины фитотерапия лечебный массаж здоровье и секс психологическое здоровье народная медецина физическое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть одесская социальная IT сеть
Ее надо наполнять новостями, так чтоб привлечь людей, которые будут регистрироваться и тоже чего-то делать
Укажите цену и срок за который на сайте будет 50 активных пользователей
Внимание! Работа только для одесситов!
Мне нужны журналисты а не рерайтеры!
Повышен гонорар до 1000$!!!
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