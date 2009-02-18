Наполнять социальную сеть

Есть одесская социальная IT сеть

Ее надо наполнять новостями, так чтоб привлечь людей, которые будут регистрироваться и тоже чего-то делать

Укажите цену и срок за который на сайте будет 50 активных пользователей

Внимание! Работа только для одесситов!

Мне нужны журналисты а не рерайтеры!

Повышен гонорар до 1000$!!!