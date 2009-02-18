Придумать контент для англоязычного сайта

Есть сайт заготовка http://wminvestment.com/

Сайт нацелен на поиск инвесторов в русскоязычные стартапы (но только не в веб-стартапы - конкретные продукты, которые можно видеть)

Необходимо придумать контент для этого сайта и заполнить его

Кроме того возможно ведение сайта, наполнение его новостями и получение за это фиксированной оплаты + % от привлеченных инвесторов