Троллинг в социальной сетке на IT тематику

$100
Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки218 просмотров
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Нужно писать провокационные посты в социалку для привлечения туда людей, которые будут учавствовать во флейме

Нужны умелые тролли. Пожалуйста свои профили на форумах и социалках кидайте в личные сообщения

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15 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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