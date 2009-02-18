Размещение объявлений на испанских сайтах

Необходим рерайт статей на тему здорового образа жизни: на основе zdorovie.dljavseh.ru. Сайт запускается через 2 недели. Необходимо как минимум по 5 материалов для каждой из рублик, всего их 11. Список рублик: здоровое питание ароматерапия здоровье женщины фитотерапия лечебный массаж здоровье и секс психологическое здоровье народная медецина физическое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек (или несколько) для размещения бесплатных объявлений на испанских сайтах. Тема объявлений: "Бизнес в России"
Это должны быть:
- бесплатные доски объявлений
- тематические форумы
- др. тематические порталы
- ...ваши варианты приветствуются.
Повторяться порталы не должны - контролируется.
Расценки: 1 объявление - 0.35$
Оплата: WebMoney, Системы денежных переводов. Только за фактически выполненную работу. Можно частями - за каждые 50-100 объявлений.
Отвечая на вакансию, рассказывайте про свой опыт в этой области. Сколько объявлений в день сможете размещать. Приветствуются положительные отзывы у исполнителей.
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