Размещение объявлений на сайтах

Есть список сайтов, посвященных недвижимости. Периодически создается список новых объявлений, которые нужно размещать на этих сайтах. Также периодически нужно обновлять объявления, чтобы они находились наверху списка всех объялений.

Список содержит не более 20 объявлений.

Список сайтов - не более 10.

Есть сайты, требующие регистрации.

Требуется человек, который раз в 2 дня (желательно утром МСК) выполнять такую работу. Список сайтов можно увеличить - это будет вашим преимуществом. Сможете автоматизировать - супер.

Возможный список сайтов

irr.ru

eip.ru

slando.ru

регион Петербург