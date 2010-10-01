Публикация вакансий и резюме (разовая)

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13 лет назад
PsiHiatR
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Bister
Семен 
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
3 дня
Работа выполнена качественно и в срок. Благодарю.
Благодарен Станиславу за интересную работу. Четкое задание, ответы на вопросы, помощь, оплата в срок -- все замечательно! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!