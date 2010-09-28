Наполнить контентом сайт

Наполнение сайтовЗакрыт12 заявок460 просмотров
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1.Наполнить информацией базу заведений(по форме сайта).

2.Написание уникальных статей или глубоко переработанных,в новостную часть сайта(новости,события,анонсы,актуально),на форум,в отзывы и т.д..Уникальность текста не менее 80%,с содержанием ключевых слов и запросов.Ознакомьтесь с сайтом и напишите,устраивающую Вас стоимость по1. и(или) 2. пунктам.Надеюсь на долгосрочное и продуктивное сотрудничество.

13 лет назад
ANDRE777
Андрей 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад