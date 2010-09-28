Наполнение форума (English)

$100
Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок373 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется наполнить форум темами, скопированными с другого форума и обработанными.

Обработка простая, делается в екселе за 2 секунды (макрос написать для автозамены).

Так же, если в теле темы присутствуют картинки, их надо залить на наш фотохостинг.

Тем тысячи. Буквально.

Оплата $0.20 за пост.

Темы все на английском. Язык знать не обязательно, главное внимательно копировать.

13 лет назад
Jason999
Иван 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранные исполнители
hodun
Артур 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$100
1 день
AboveXBeyond
37 летШвеция
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Человек пропал на какое то время. Я писала ему везде с просьбой оплатить мою работу. Появившись вновь в асе, он просто игнорировал мои сообщения, что и делает до сих пор! Было потрачено много времени на работу!!! Ненадежный заказчик!