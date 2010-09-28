Наполнение форума (English)

Требуется наполнить форум темами, скопированными с другого форума и обработанными.

Обработка простая, делается в екселе за 2 секунды (макрос написать для автозамены).

Так же, если в теле темы присутствуют картинки, их надо залить на наш фотохостинг.

Тем тысячи. Буквально.

Оплата $0.20 за пост.

Темы все на английском. Язык знать не обязательно, главное внимательно копировать.