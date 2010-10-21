Ручное размещение информации на форумах

Требуется строго ручной постинг на форумах.

Срок работ 1 месяц. Нужно равномерно размазать постинг по всему сроку работ.

Желательна работа по безналу и договору, но не обязательна.

Пишите свои цены. Опыт работ обязателен

Пока достаточно одного поста на одном ресурсе. Если с данного ресурса пойдет трафик, то вполне возможно продолжение работ по нему. Но это будет уже отдельно оплачиваться.

Тематика форумов. Мы думали над тематикой, и можем сказать только исключения из тем(например медицинские форумы нам не нужны), а не те на которых надо.

Срок на все 2 недели. Надо растянуть, чтобы видеть динамику. Я думаю, что грамотнее в данном случае будет разделить всю работу на 2 этапа, и каждую неделю мы будем получать отчет  вы оплату. на момент сдачи отчета ссылки должны быть живы. рассчитываем на 500 постов с ссылками за весь срок, то есть по 250 в неделю.

сайт www.gatar.ru

сумма 5000 рублей

Другими словами в ваши обязанности будет входить поиск ресурсов в сети, и размещение на них постов и тем с рекламой нашего сайта