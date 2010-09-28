Формирование и отправка рассылок

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки168 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек, в чьи обязанности входят:

- рассылка 1 раза в день новостей по базе подписчиков

- формирование базы адресов и рассылка 1 раз в день коммерческих предложений по пресс-релизам сайта

- формирование базы адресов и рассылка 1 раз в день предложений по другим сервисам сайта.

Нужен ответственный и энергичный человек с желанием работать.

100 USD в месяц – плюс бонусы за эффективность и результат.

Занятость частичная, в которой все зависит от вашего умения быстро организовать работу и эффективности.

13 лет назад
sergios13
Серж 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
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