Формирование и отправка рассылок

Нужен человек, в чьи обязанности входят:

- рассылка 1 раза в день новостей по базе подписчиков

- формирование базы адресов и рассылка 1 раз в день коммерческих предложений по пресс-релизам сайта

- формирование базы адресов и рассылка 1 раз в день предложений по другим сервисам сайта.

Нужен ответственный и энергичный человек с желанием работать.

100 USD в месяц – плюс бонусы за эффективность и результат.

Занятость частичная, в которой все зависит от вашего умения быстро организовать работу и эффективности.