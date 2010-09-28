Сбор информации о зараженных сайтах

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Необходимо найти сайты зараженные вирусом, но чтобы это подтверждалось по яндексу. То есть по определенному запросу выбивает"данный сайт угрожает безопасности вашего компьютера". Искать нужно по запросу "система автономной канализации". В качестве подтверждения высылаете скриншот с обведенной надписью "данный сайт угрожает безопасности вашего компьютера", так же само как указано в прикрепленном файле. Стоимость за 1 сайт - 1 рубль.