Сбор информации о зараженных сайтах

Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка210 просмотров
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Необходимо найти сайты зараженные вирусом, но чтобы это подтверждалось по яндексу. То есть по определенному запросу выбивает"данный сайт угрожает безопасности вашего компьютера". Искать нужно по запросу "система автономной канализации". В качестве подтверждения высылаете скриншот с обведенной надписью "данный сайт угрожает безопасности вашего компьютера", так же само как указано в прикрепленном файле. Стоимость за 1 сайт - 1 рубль.

13 лет назад
gazovshik
Павел 
33 годаМолдова
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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