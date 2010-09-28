Сбор информации о зараженных сайтах

1.Наполнить информацией базу заведений(по форме сайта). 2.Написание уникальных статей или глубоко переработанных,в новостную часть сайта(новости,события,анонсы,актуально),на форум,в отзывы и т.д..Уникальность текста не менее 80%,с содержанием ключевых слов и запросов.Ознакомьтесь с сайтом и напишите,устраивающую Вас стоимость по1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!
Необходимо найти сайты зараженные вирусом, но чтобы это подтверждалось по яндексу. То есть по определенному запросу выбивает"данный сайт угрожает безопасности вашего компьютера". Искать нужно по запросу "система автономной канализации". В качестве подтверждения высылаете скриншот с обведенной надписью "данный сайт угрожает безопасности вашего компьютера", так же само как указано в прикрепленном файле. Стоимость за 1 сайт - 1 рубль.
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