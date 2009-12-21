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- Неожиданный прорыв приднестровского "Шерифа"240 просмотров
- Описание сайта о финансах.234 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
14 лет назад
Всем советую этого исполнителя. Работы была выполнена качество и сдана в указанное время.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко поставленная задача и оплата своевременная.
$50
0 баллов
14 лет назад
Согласовывал формат передачи данных долго, а потом и совсем пропал: срок вышел, а результатов нет и в Аське не отвечает...
Ответный отзыв
Этот человек вообще не знает, что такое нормальное сотрудничество. Вначале договаривались на одни условия и на одну цену, по мере выполнения задания, заказчик очень быстро менял свое мнение по этому вопросу, даже еще более усложняя процесс работы, добавились новые требования, которые не были освещены при предварительном общении. После передачи данных телефонных операторов, этот заказчик пропал вообще. Не отвечает на сообщения по почте, ISQ до сих пор. В процессе работы было много возмущений: то не так, это не так, сделай по-другому или оплату не получишь. В итоге получилось, что работа не оплачена и от заказчика ничего не слышно, как будто без вести пропал. Уважаемые фрилансеры, если вы не хотите быть обманутыми и чтобы ваша работа была оплачена, убедительно прошу не сотрудничать с этим заказчиком.
$6
10 баллов
14 лет назад
Работа закончена быстро и качественно. спасибо. рекомендую
Ответный отзыв
Очень благодарен за хороший заказ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Вами. Александр очень хороший заказчик. Во время работы никаких разногласий не возникало.
$3
10 баллов
14 лет назад
Отличный исполнитель, работу выполнил в полном обьеме, соблюдены сроки исполнения. Достигнут желаемый результат.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, работа тоже интересная оказалась. Очень было приятно работать.
$10
10 баллов
14 лет назад
Молодец! работаем дальше ) извини что чуток задержал оплату )) отличный исполнитель, сделал как нужно! рекомендую!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, работа с ним доставляет только удовольствие. С Егором очень приятно и легко работать. Спасибо Вам за заказ, надеюсь на долгое сотрудничество с Вами.
Наполнение сайтов
5 отзывов(-1)
от $150
от 15 дней
#186
Копирайтинг
4 отзыва
от $200
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нет отзывов
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