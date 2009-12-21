gazovshik

Павел gazovshik

 
33 годаМолдова/Бендеры
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Составляю хороший рерайт, грамотный копирайт, а также контент-менеджер.
Портфолио
Отзывы заказчиков
Soli
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Срочный рерайтинг нескольких текстов
Всем советую этого исполнителя. Работы была выполнена качество и сдана в указанное время.
Отличный заказчик, четко поставленная задача и оплата своевременная.
Ответный отзыв
AlexandraI
44 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$50
0 баллов
14 лет назад
Информация по тарифам сотовых операторов
Согласовывал формат передачи данных долго, а потом и совсем пропал: срок вышел, а результатов нет и в Аське не отвечает...
Этот человек вообще не знает, что такое нормальное сотрудничество. Вначале договаривались на одни условия и на одну цену, по мере выполнения задания, заказчик очень быстро менял свое мнение по этому вопросу, даже еще более усложняя процесс работы, добавились новые требования, которые не были освещены при предварительном общении. После передачи данных телефонных операторов, этот заказчик пропал вообще. Не отвечает на сообщения по почте, ISQ до сих пор. В процессе работы было много возмущений: то не так, это не так, сделай по-другому или оплату не получишь. В итоге получилось, что работа не оплачена и от заказчика ничего не слышно, как будто без вести пропал. Уважаемые фрилансеры, если вы не хотите быть обманутыми и чтобы ваша работа была оплачена, убедительно прошу не сотрудничать с этим заказчиком.
Ответный отзыв
cerber1975
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$6
10 баллов
14 лет назад
Наполнить сайт контентом
Работа закончена быстро и качественно. спасибо. рекомендую
Очень благодарен за хороший заказ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Вами. Александр очень хороший заказчик. Во время работы никаких разногласий не возникало.
Ответный отзыв
pirat35
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Небольшой копирайт
Отличный исполнитель, работу выполнил в полном обьеме, соблюдены сроки исполнения. Достигнут желаемый результат.
Отличный заказчик, работа тоже интересная оказалась. Очень было приятно работать.
Ответный отзыв
egorfedorov
Егор 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
27 отзывов(-3)
$10
10 баллов
14 лет назад
Копипаст
Молодец! работаем дальше ) извини что чуток задержал оплату )) отличный исполнитель, сделал как нужно! рекомендую!
Очень хороший заказчик, работа с ним доставляет только удовольствие. С Егором очень приятно и легко работать. Спасибо Вам за заказ, надеюсь на долгое сотрудничество с Вами.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
5 отзывов(-1)
от $150
от 15 дней
#186
Копирайтинг
4 отзыва
от $200
от 15 дней
#432
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $200
от 15 дней
#2917
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $200
от 15 дней
#3129
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $150
от 15 дней
#5943
Переводы
нет отзывов
от $300
от 15 дней
#6770
Показать все услуги