Этот человек вообще не знает, что такое нормальное сотрудничество. Вначале договаривались на одни условия и на одну цену, по мере выполнения задания, заказчик очень быстро менял свое мнение по этому вопросу, даже еще более усложняя процесс работы, добавились новые требования, которые не были освещены при предварительном общении. После передачи данных телефонных операторов, этот заказчик пропал вообще. Не отвечает на сообщения по почте, ISQ до сих пор. В процессе работы было много возмущений: то не так, это не так, сделай по-другому или оплату не получишь. В итоге получилось, что работа не оплачена и от заказчика ничего не слышно, как будто без вести пропал. Уважаемые фрилансеры, если вы не хотите быть обманутыми и чтобы ваша работа была оплачена, убедительно прошу не сотрудничать с этим заказчиком.