Нужно единоразово вручную сграбить новости в xls файл. Почему вручную? Там есть несколько ньюансов, вроде создания скриншотов. Всё покажу и расскажу. Новостей около 350. Оплата по факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно копипастнуть много статей из одного сайта.
Сколько стоит 1 копипаст?
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