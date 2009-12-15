Копипаст

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок172 просмотра
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Нужно копипастнуть много статей из одного сайта.

Сколько стоит 1 копипаст?

14 лет назад
egorfedorov
Егор 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
27 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
gazovshik
Павел 
33 годаМолдова
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Молодец! работаем дальше ) извини что чуток задержал оплату )) отличный исполнитель, сделал как нужно! рекомендую!
Очень хороший заказчик, работа с ним доставляет только удовольствие. С Егором очень приятно и легко работать. Спасибо Вам за заказ, надеюсь на долгое сотрудничество с Вами.
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