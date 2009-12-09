Необходимо найти и перевести с печатных источников

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Нужно много статей, обзоров, коротких заметок. В них должны встречаться слова зимние шины Michelin, авто из рук в руки; mitsubishi кузовной ремонт; продвижение сайта в интернет; Покраска автомобиля своими руками; аренда автокрана; заказ микроавтобуса Москва;антикоррозионные покрытия;подарок женщине на день рождения;солнечные батареи.

Нужно много. Минимум 30 тыс.(в сумме); каждая заметка - 500-1000 п.з.

Ниже приведены примеры:

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14 лет назад
kmw-__-
Маша 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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