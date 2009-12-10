Периодическое добавление вакансий на сайт

Нужен Незнайка на форум 1 руб за пост, Пост от 200 знаков, 5 постов в день, расчет раз в неделю http://nazarov.info/ http://ndesign.nazarov.info/ Стучите в аську, вакансии ограничены
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо периодически (раз в неделю) добавлять вакансии на сайт, тематика сайта и вакансий - ночные клубы и все что с ними связано. Нужно просматривать основные сайты по поиску работы и добавлять вакансии на сайт, 20-30 вакансий в неделю будет достаточно. В предложении указывайте стоимость за неделю.
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