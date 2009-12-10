Периодическое добавление вакансий на сайт

Необходимо периодически (раз в неделю) добавлять вакансии на сайт, тематика сайта и вакансий - ночные клубы и все что с ними связано. Нужно просматривать основные сайты по поиску работы и добавлять вакансии на сайт, 20-30 вакансий в неделю будет достаточно. В предложении указывайте стоимость за неделю.