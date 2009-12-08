Рaзмещение объявлений на англояз. досках

Интернет-магазин - требуется наполнение товарами. Требуется поиск инфы + картинки. Уметь работать с ЦМС. цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разместить объявления на досках и форумах. Целевая аудитория - англоязычная. Описывайте свои возможности и цены.
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