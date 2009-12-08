Размещение объявлений, ведение базы данных

$500
Наполнение сайтовЗакрыт19 заявок378 просмотров
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Помещение объявлений ,ведение базы данных

Образование: среднее

Опыт работы: без опыта работы

Возраст: от 16 до 60

График работы: свободный

Занятость: частичная, по совместительству, свободный график

за более подробной информацией обращайтесь по адресу: ([email protected]). В теме письма обязательно напишите "Работа" Разыскиваются усидчивые и внимательные люди!

14 лет назад
rombes
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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