Перенести контент с одного сайта на другой

$10
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок249 просмотров
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Задача - перенести контент с сайта a-sklad.ru на такой же сайт на другой системе управления. В своих предложениях, пожалуйста, указывайте сроки выполнения.

14 лет назад
efriend1984
Иван 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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