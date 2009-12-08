Наполнение финансового форума

Есть пара объявлений. Нужно рассылать их по доскам. Делается 2 раза в день - в 11-00 и в 16-00. Пока в течении 1 недели. Небольшие модификации этих объявлений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется команда из 3-5 человек для медленного, но длительного наполнения форума, тематика: Финансы, Экономика, бизнес, деньги, работа.
В основном нужно создавать темы + отвечать в других.
Требования:
Объемы - Первые дни 2-3 темы. В дальнейшем нормы будут увеличены.
Сообщения должны быть уникальны (копирайт рерайт) размер от 200 символов, информативный легко читаемый текст, по стилю «Мое мнение» (то есть читаете какую-то статью, новость и рассказываете её суть вкратце своими словами).
Расчет: 0.5-3 рубля за тему, рачет каждый понедельник, вторая половина дня.
Связь: ЛС, Эл.почта, для постоянных будем держать связь по аське либо агенту.
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