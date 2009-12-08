Наполнение финансового форума

Требуется команда из 3-5 человек для медленного, но длительного наполнения форума, тематика: Финансы, Экономика, бизнес, деньги, работа.

В основном нужно создавать темы + отвечать в других.

Требования:

Объемы - Первые дни 2-3 темы. В дальнейшем нормы будут увеличены.

Сообщения должны быть уникальны (копирайт рерайт) размер от 200 символов, информативный легко читаемый текст, по стилю «Мое мнение» (то есть читаете какую-то статью, новость и рассказываете её суть вкратце своими словами).

Расчет: 0.5-3 рубля за тему, рачет каждый понедельник, вторая половина дня.

Связь: ЛС, Эл.почта, для постоянных будем держать связь по аське либо агенту.