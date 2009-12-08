Перенести данные с одного сайта на другой

$20
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Icq 76600000

Задание

Отсюда перенести информацию http://www.stratege.ru/trophies/all/all

вот сюда http://console-forum.com.ua/showthread.php?t=478 так,как показано в примере( если предложите свой лучший вариант оформления -это приветствуется)

Что требуется - зарегестрироваться на форуме ,и путем создания тем ,перенести всю информацию о играх и трофеях

с картинками

В общем,весь алфавит и база мне нужна на моем форуме в этой ветке http://console-forum.com.ua/forumdisplay.php?f=49

Работка не пыльная,но нудная.

14 лет назад
IllusionMGS
Дмитрий 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
DisasterShow
Екатерина 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$20
2 дня
Ставлю положительную,потому что грамотно согласовали и разошлись,хотя никто сроков не срывал и работа выполнена не была по обоюдному согласию.
+
format-x
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
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