Перенести данные с одного сайта на другой

Icq 76600000

Задание

Отсюда перенести информацию http://www.stratege.ru/trophies/all/all

вот сюда http://console-forum.com.ua/showthread.php?t=478 так,как показано в примере( если предложите свой лучший вариант оформления -это приветствуется)

Что требуется - зарегестрироваться на форуме ,и путем создания тем ,перенести всю информацию о играх и трофеях

с картинками

В общем,весь алфавит и база мне нужна на моем форуме в этой ветке http://console-forum.com.ua/forumdisplay.php?f=49

Работка не пыльная,но нудная.