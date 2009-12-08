Перенести контент с одного сайта на другой

Наполнение сайтовЗавершен13 заявок349 просмотров
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Задача - перенести контент с сайта ax-mebel.ru на такой же сайт на другой системе управления. В своих предложениях, пожалуйста, указывайте стоимость всей работы и сроки выполнения.

14 лет назад
efriend1984
Иван 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
CmapT
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Приступил к работе сразу после получения задания. В процессе выполнения у Валерия возник ряд вопросов - быстро и по-деловому их решили. Почти сутки у меня не было интернета, не мог выйти на связь - Валерий с пониманием отнесся к проблеме и спокойно дождался, пока она решится. Большая благодарность за проделанную работу.
Отличный, приятный в общении заказчик. Оплату получил без проблем и в полном объёме. Рекомендую для работы :)
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