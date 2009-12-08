Перенести контент с одного сайта на другой

Приступил к работе сразу после получения задания. В процессе выполнения у Валерия возник ряд вопросов - быстро и по-деловому их решили. Почти сутки у меня не было интернета, не мог выйти на связь - Валерий с пониманием отнесся к проблеме и спокойно дождался, пока она решится. Большая благодарность за проделанную работу.